«Забутий» астронавт місії «Аполлон-11» помер у віці 90 років

У віці 90 років помер американський астронавт Майкл Коллінз, який був пілотом космічного корабля «Аполлон-11» під час польоту на Місяць разом з Нілом Армстронґом та Едвіном Олдріним.

Його родина повідомила, що астронавт помер від раку.

Коллінза часто називають «забутим» третім астронавтом під час історичної місії. Він залишався сам на командному модулі понад 21 годину. Його колеги в цей час відправилися на місячному модулі на поверхню Місяця.

«Я знаю, що я був би брехуном або дурнем, якби сказав, що мав найкраще з трьох місць в «Аполлоні-11», але я можу сказати з правдою та незворушністю, що я цілком задоволений тим, що маю», – цитувало Коллінза Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) у 2009 році.

91-річний Олдрін написав у твітері: «Дорогий Майку, де б ти не був чи будеш, ти завжди матимеш вогонь, щоб доставити нас швидко до нових висот і майбутнього».

Командир «Аполлона-11» Ніл Армстронґ був першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця 21 липня 1969 року. Космонавт помер у 2012-му, коли йому було 82 роки.