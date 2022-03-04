Адам Міхнік: «Українці зараз воюють не лише за себе, а й за нашу і вашу свободу»

Польський громадсько-політичний діяч, дисидент Адам Міхнік заявив, що світ має об’єднатися довкола України, бо всі «ми всі зараз – українці».

«Цей підполковник КҐБ (Володимир Путін – ред.) сприймає світ як свою приватну тюрму, де кожен є його власністю, де будь-кого можна посадити чи вбити… Анну Політковську вбили за те, що вона написала правду про злочини в Чечні. Бориса Нємцова вбили за те, що він був популярним політиком російської демократії. Посадили також Михайла Ходорковського – за те, що він наважився публічно критикувати корупцію в путінському режимі. Олексій Навальний сидить сьогодні за те, що говорить голосом тієї Росії, яка не хоче носити форму путінського лакея», – сказав Міхнік.

За його словами, світ має знати про путінські злочини, оскільки «сьогодні мовчання стає ознакою боязкого сприйняття, ознакою капітуляції перед цією злодійською силою».

«Не йдімо тим шляхом, – закликає Адам Міхнік. – Сьогодні треба чітко і голосно сказати: ми всі – українці. У Варшаві чи Парижі, у Берліні чи Празі, у Лондоні чи Будапешті треба голосно висловити одне: українці зараз воюють не лише за себе, а й за за нашу і вашу свободу».

Адам Міхнік – польський громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець, дисидент і політв’язень часів Польської Народної Республіки. Один із ідейних натхненників «Солідарності».