На Полтавщині російський БПЛА атакував автівку енергетиків, є постраждалі – Міненерго

На Полтавщині під час аварійно-відновлювальних робіт російський БПЛА атакував службовий автомобіль, постраждали троє енергетиків, повідомило у телеграмі Міністерство енергетики.

За повідомленням, постраждалих доставили до лікарні.



У Міненерго також інформує, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, а через негоду без електропостачання залишається 10 населених пунктів на Хмельниччині.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Від середини квітня «Укренерго» не застосовувало заходів обмеження споживачів, але через сильну спеку з 30 червня їх почали застосовувати в усіх регіонах України.



