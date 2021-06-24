Міноборони Сербії спростувало повідомлення, що сербські сили підбили болгарський літак

Міністерство оборони Сербії оприлюднило повідомлення, яким спростовує твердження деяких ЗМІ, що сербські повітряні сили підбили болгарський МіГ-29 на спільних болгарсько-сербських навчаннях 9 червня. Такі твердження названо «неточними й зловмисними», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Твердження про те, що сербські сили ракетою вразили болгарський літак оприлюднив болгарський журналіст і письменник Грігор Лілов, на нього згодом посилалися деякі сайти. МіГ-29 впав у Чорне море, пілот загинув. Причини катастрофи досі не зʼясували.

В повідомленні сербського міністерства уточнюється, що «сербські сили на болгарському полігоні «Шабла» 9 червня не застосовували ракетні підрозділи», та що «їхні дії ніяк не можна повʼязувати з падінням літака».

Сербські військовослужбовці на полігоні «Шабла» реалізували свої дії згідно з планами, які раніше уточнили й спільно ухвалили представники Збройних сил Болгарії тай Сербії, наголосили у повідомленні сербського Міноборони.