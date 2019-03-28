Мігранти захопили судно в Середземному морі, яке їх врятувало

Група мігрантів захопила вантажне судно, яке раніше врятувало їх недалеко від узбережжя Лівії, повідомив віце-прем’єр Італії Матео Сальвіні.

Судно, на якому перебуває близько ста мігрантів, прямує до берегів або Італії, або Мальти.

Сальвіні назвав дії мігрантів «піратством» і заявив, що викрадене судно не буде допущене до територіальних вод Італії.

За повідомленнями італійських ЗМІ, судно прямувало до узбережжя Лівії, щоб залишити в порту врятованих у відкритому морі мігрантів, однак приблизно за 10 кілометрів від берега мігранти захопили судно і, ймовірно, змусили екіпаж взяти курс на Європу.

За словами неназваного представника військово-морського флоту Мальти, за судном ведеться спостереження, Мальта не має наміру допускати судно в свої територіальні води.

За даними правозахисних організацій, мігранти, перехоплені лівійською береговою охороною і висаджені в Лівії, поміщаються в центри утримання, де вони зазнають насильства, а їхні права грубо порушують.