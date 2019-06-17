Екіпажі двох кораблів берегової охорони Туреччини прийшли на допомогу мігрантам, чий човен затонув в Егейському морі біля узбережжя Бодрума – курортного району Туреччини. Як повідомляють турецькі новинні агентства, 12 людей загинули. Врятувати вдалося 31 людину з тих, хто перебував на борту судна, яке зазнало лиха. В операції також брали участь вертоліт і команда пірнальників. Чотири роки тому Туреччина стала одним із найголовніших перевалочних пунктів, через який мігранти з країн Близького Сходу й Африки намагалися дістатися до Західної Європи. Після угоди 2016 року між Анкарою і ЄС, потік скоротився, але не вичерпався. (Відео Reuters)