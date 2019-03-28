Мальтійські військові взяли під контроль судно, викрадене мігрантами

Мальтійські військові взяли під контроль вантажний корабель, який раніше викрала група мігрантів у Середземному морі.

За повідомленнями західних агенцій новин, патрульний корабель мальтійського флоту зупинив судно на кордоні територіальних вод Мальти.

За підтримки іншого патрульного корабля і вертольота військові висадилися на борт і взяли судно під контроль. Про те, чи чинили їм опір, не повідомляється. Судно зайшло в порт Валетти, столиці Мальти.

Понад сотню мігрантів, які перебувають на борту, як очікують, відправлять у табір біженців.

Мальтійські військові підтвердили, що капітан судна зв’язався з ними і попросив допомоги, заявивши, що його захопили.

За повідомленнями італійських ЗМІ, судно прямувало до узбережжя Лівії, щоб залишити в порту врятованих у відкритому морі мігрантів, однак приблизно за 10 кілометрів від берега мігранти захопили судно і, ймовірно, змусили екіпаж взяти курс на Європу.

За даними правозахисних організацій, мігрантів, перехоплених лівійською береговою охороною і висаджених у Лівії, утримують у центрах, де вони зазнають насильства, а їхні права грубо порушують.