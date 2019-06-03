У Мінекології пояснили нашестя метеликів у Києві

Метелики, великі скупчення яких останніми днями помічали у Києві, є представниками виду сонцевиків будякових і мігрують на північ, повідомили в Міністерстві екології та природніх ресурсів України.

Цей вид поширений по всій території України, також відомий під назвою «чортополохівка».

«Під час міграції швидкість переміщення метеликів може сягати швидкості до 50 кілометрів на годину, і за добу пролітають до 500 км! Виявляється, що ці метелики пролітають гігантські відстані і зимують десь на півночі Африки або на Близькому Сході, де відкладають яйця, і на цьому річний життєвий політ метеликів закінчується», – повідомляють у міністерстві.

За даними екологів, нові покоління метеликів мандрують не тільки до України, а й далі на північ Європи.

У міністерстві нагадують, що, окрім будякових сонцевиків, до України мігрує ще один вид метеликів – сонцевик-адмірал.