У Мінекономіки спростували заяви окупаційної влади Криму про торговельні зв’язки з материковою Україною

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомили, що не мають торгових зв’язків із окупованими територіями, зокрема окупованим Росією Кримом. Про це мовиться у відповіді пресслужби відомства на запит журналістів проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії в зв’язку із заявами окупаційної влади півострова про те, що Крим «експортує» товари, зокрема, на материкову частину України.

«Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 No1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та / або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», заборонені на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та / або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, за винятком окремих товарів», – мовиться у відповіді міністерства.

Раніше підконтрольний Росії «міністр економічного розвитку Криму» Дмитро Шеряко стверджував, що одним з торгових партнерів півострова в сфері експорту є материкова Україна.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що необхідно розробити механізми, які дозволять бізнесу в окупованому Криму експортувати свою продукцію в обхід санкцій, введених через окупацію півострова.

У лютому 2021 року стало відомо, що Мінекономрозвитку Росії розробило законопроект про введення особливого правового режиму на окупованому півострові, який, за задумом влади, допоможе уникнути західних санкцій завдяки анонімності інвесторів.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.