Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 грудня 2020, Київ 20:35
Новини | Економіка

Міністерство фінансів продало ОВДП на вшестеро меншу суму, ніж минулого тижня

Міністерство фінансів України 1 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 2,66 мільярда гривень. Про такі результати чиновники повідомили у фейсбуці, це вшестеро менше ресурсів, ніж вдалося отримати минулого тижня.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски ОВДП в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки. Найбільший попит був на тримісячні ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1,96 мільярда гривень, а середньозважена ставка дохідності за ними склала 9,89%.

Міністерство фінансів 24 листопада на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до бюджету 16,77 мільярда гривень. Для цього довелося суттєво підвищити відсоткові ставки за ОВДП.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG