Мінфін: серед причин зростання середньої зарплати – трудова міграція українців

Трудова міграція українців є однією із причин зростання середньої зарплати в Україні, йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів, оприлюдненому 16 травня.

Темпи приросту реальної заробітної плати в березні становили 12,5%.

«Чинниками зростання заробітної плати були підвищення мінімальної заробітної плати (на 12,1%), поліпшення фінансового стану компаній, збільшення конкуренції за трудові ресурси через трудову міграцію до країн ЄС», – йдеться в огляді Міністерства фінансів.

У відомстві зазначили, що номінальна заробітна плата у березні 2019 року становила 10 237 гривень.

Номінальна заробітна плата – це нарахована сума грошей, яку отримує найманий працівник як винагороду за свою працю, або грошовий вираз вартості праці. Водночас реальна заробітна плата – це кількість товарів і послуг, яку можна придбати на номінальну заробітну плату за поточного рівня цін і податків, або натуральний вираз ціни праці.

Точних даних про кількість трудових мігрантів з України не існує. Інституту демографії та соціальних досліджень оцінює кількість трудових мігрантів у 2,7 мільйона людей. Центр економічної стратегії вважає, що чотири мільйони людей працюють за кордоном загалом, одночасно – близько 2,7 мільйона.