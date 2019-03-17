(Не)реальні цифри. Хто і як рахує українських заробітчан?

За оцінками НБУ, за рік заробітчани можуть надіслати додому понад дев’ять мільярдів доларів, проте скільки їх самих – ніхто точно не знає. Міністерство соціальної політики наводить дані компаній, які працевлаштовують українців за кордоном – у 2018 році кількість таких людей перевищила 97 тисяч. Втім, фахівець Інституту демографії та соціальних досліджень​ Олексій Позняк зазначає: цей показник не відображає реального стану справ, більше того – державні органи не мають інструментів, щоб порахувати українських працівників за кордоном.

Станом на початок березня 2019 року в Україні офіційно працюють 1 793 підприємства, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном – такі дані Міністерства соціальної політики. Саме воно ліцензує компанії, які допомагають заробітчанам знаходити роботу.

Протягом 2018 року ці фірми працевлаштували 97 098 громадян України, з них більшість (19 243) – у Кіпрі, 12 539 – у Польщі, 10 558 – в Німеччині. По одній людині працюють у Бахрейні, Ірані, Казахстані і на островах Кука.

Більшість компаній вказують своєю вузькою спеціалізацією працевлаштування моряків – загалом понад 400 підприємств знаходять для українців роботу в морі. Популярні також професії, пов’язані з будівництвом і сферою обслуговування.

При цьому в уряді немає даних щодо українців, які працевлаштовуються за кордоном самостійно.

Згідно з показниками ліцензованих компаній кількість українців, які з їхньою допомогою шукають роботу за кордоном, щороку збільшується. Втім, це не означає, що збільшується і кількість заробітчан, та й загалом не відображає масштаби трудової міграції, адже чимало українців шукають роботу самотужки, каже завідувач сектору міграційних досліджень українського Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.

«Це просто показує, що більше працевлаштовано за допомогою офіційних посередників. Це не відображає масштаби реальної трудової міграції. Теоретично може бути ситуація, що кількість мігрантів зменшилася, а за допомогою офіційних посередників працевлаштовано більше. Таке може бути. Просто треба розуміти, що дані кожного відомства відображають ту діяльність, яка саме відповідає діяльності цього відомства», – пояснює фахівець.

​Позняк звертає увагу на те, що основна спеціалізація працевлаштованих за ліцензією уряду – моряки. Саме тому перше місце серед країн, де вони знаходять роботу, посідає Кіпр.

Дослідження Державної служби статистики 2015 – 2017 років показало, що за кордоном працює 1,3 мільйони людей. Інститут демографії у звіті 2018 року оцінив загальну кількість українців, які одночасно працюють за кордоном, від 1,5 до 5 мільйонів людей.

Нерідко цифрами щодо зарбітчан оперують і політики у публічних виступах: наприклад, народний депутат і кандидат в президенти Олександр Шевченко в лютому 2019 року заявив про «20 мільйонів людей за кордоном» (що не відповідає дійсності).

Інформація потрібна, але відсутня

Позняк називає цифру в 2,7 мільйона людей, проте підкреслює – йдеться про оцінку, а не точний підрахунок, а реальний показник може становити і 2,5, і 3 мільйони. За словами представника Інституту демографії, українці в пошуках роботи поза межами своєї країни радше покладаються на друзів і родичів, ніж офіційних посередників.

Зараз люди менш схильні використовувати послуги офіційних посередників

«Зараз є громадські організації трудових мігрантів в основних країнах і реципієнтах. Діє дуже серйозно українська греко-католицька церква, є парафії, які можуть надати психологічну допомогу. Тобто розвинуті міграційні мережі, плюс, якщо з якогось села людина працевлаштувалася і зарекомендувала себе як хороший працівник, вона може сприяти працевлаштуванню своїх односельців або родичів, знайомих і так далі. Тобто зараз люди менш схильні використовувати саме послуги офіційних посередників, а більше користуватися послугами своїх друзів, знайомих або безпосередньо до роботодавця намагатися звернутися», – каже він.

За словами фахівця, жоден державний орган не має інструментів, щоби точно порахувати кількість закордонних працівників з українськими паспортами. Підрахунки здійснюють експерти за допомогою вибіркових опитувань і даних країн, які приймають заробітчан.

Наприклад, в Центрі економічної стратегії кількість заробітчан оцінюють приблизно так само, як і в Інституті демографії: чотири мільйони людей працюють за кордоном загалом, одночасно – близько 2,7 мільйонів.

Точних підрахункових даних ми все одно ніколи не зможемо мати, тільки оцінки

При цьому знати реальну кількість закордонних працівників важливо, аби визначити, скільки громадян України, не охоплених пенсійною системою, згодом може претендувати на пенсійні виплати, додає Позняк.

«Звичайно, що більше буде інформації стосовно трудової міграції, тим краще можна буде визначати більший вплив на ВВП і доходи різної категорії населення і робити більш вагомі висновки стосовно доходів і диференціації доходів в населення України. Це дійсно важливо, але треба розуміти, що точних підрахункових даних ми все одно ніколи не зможемо мати, тільки оцінки», – стверджує фахівець.