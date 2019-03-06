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06 Березень 2019, Київ 22:31
Суспільство

У Чехії намагаються зламати стереотипи про українців

Під час презентації, Прага, 5 березня 2019 року

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У Чехії, яка стала домом постійним чи тимчасовим для десятків тисяч українців, є численні історії успіху, про які мало знає і чеська, і навіть українська громада. Заповнити цю прогалину покликаний проект «Між вами: українці, якими ви їх не знаєте» – книжка з короткими історіями і фотографіями українців, які збудували у Чехії своє життя і кар’єру. Книжку, що об’єднує 30 особистих історій українців, видану за підтримки українського посольства, у вівторок презентували в Міській бібліотеці Праги. Серед почесних гостей були присутні мер Праги Зденєк Гржиб і чеська письменниця, сценаристка, телеведуча українського походження Галина Павловська.

У Чехії намагаються зламати стереотипи про українців (відео)
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У Чехії намагаються зламати стереотипи про українців (відео)

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Коли у другому за розміром чеському місті Брно у лютому проводили конкурс краси Miss Czech Republic 2019, на подіумі зустрілися відразу три українки – перша віце-міс Марія Бойченко, президент конкурсу Тетяна Макаренко і модельєр конкурсу Наталі Руден.

Народжена у Києві як Наталія Руденко, вона пройшла весь шлях світу моди від кравчині у провінційному містечку до провідного чеського модельєра, без якого не обходяться конкурси краси чи світські раути, чиї колекції у подорожують по світу.

Наталі Руден (в центрі) на презентації своєї колекції, 2016 рік
Наталі Руден (в центрі) на презентації своєї колекції, 2016 рік

Нині бренд Наталі Руден мають у своєму гардеробі більшість знаменитостей чеської сцени, та і український модельєр, а це наголошують у кожній статті про неї, і сама стала знаменитістю на своїй новій батьківщині, куди приїхала, одружившись із чехом, понад 20 років тому.

У Чехії мені довелося починати з нуля, я починала з пошиття однієї речі, двох, завоювання одного клієнта, іншого
Наталі Руден

«Тут у Чехії мені довелося починати з нуля, я починала навіть не у Празі, а у Зліні, і починала з пошиття однієї речі, двох, завоювання одного клієнта, іншого. В дитинстві я займалася спортом і це викувало мій характер. Я не відступаю від своєї мети. Крім того, я думаю, що в мене є якісь здібності до роботи модельєра і третє – працездатність. Я думаю, ці три речі і привели мене до успіху», – розповідає модельєр Наталі Руден в інтерв’ю Радіо Свобода.

Наталі Руден стала однією з 30 українців та українок, чиї історії увійшли до книжки під назвою «Між вами: українці, якими ви їх не знаєте», яку за підтримки українського посольства у Празі підготувала колишня львів’янка і лікар-офтальмолог Лариса Галишич.

Лариса Галишич
Лариса Галишич

Успішних українців у Чехії не бракує, але чеське суспільство про них мало знає, не ідентифікує їх із Україною, і їхній успіх ніяк не працює на імідж українців у Чехії, більшість із яких продовжує працювати на будівництві, на виробництві, у сфері обслуговування, каже Лариса Галишич.

«Українці в Чехії не є на одне обличчя, є багато цікавих, талановитих, професійних молодих українців, які приїхали до Чехії протягом останніх десятиліть. Саме про них, представників різних професій, ми хотіли розповісти чеській громадськості», – сказала на презентації авторка проекту Лариса Галишич.

Проект фінансово підтримало посольство України у Празі, яке також зацікавлене у тому, щоб змінити ставлення чехів до українців, збільшити підтримку України, особливо зараз, у час війни, наголосив у своєму виступі український посол Євген Перебийніс.

У Чехії досі існує стереотип, що українці – це лише робітники і будівельники
Євген Перебийніс

«У Чехії досі існує стереотип, що українці – це лише робітники і будівельники. Я з повагою ставлюся до їхньої важкої сумлінної праці, яка допомагає розбудовувати економіку Чехії, але важливо пам’ятати, що це не всі українці, які живуть у Чехії. Ця книжка є про руйнування стереотипів, бо українці тут не лише будують, але і збагачують чеську культуру, знайомлять чехів зі своєю», – сказав посол України в Празі Євген Перебийніс.

Як розповіла в розмові з Радіо Свобода Лариса Галишич, ідея створити книжку, яка б руйнувала стереотипи про українців, спала їй на думку, коли вона їхала у празькому метро і побачила на плакаті українське прізвище.

«Живучи тут 21 рік, я пережила і погане ставлення до українців, і добре, і ніяке, і мені захотілося показати українців не такими, якими їх знають чехи. Дуже мене надихнула наша фізик, чий портрет я побачила на електронній рекламі в метро – її вибрав проект компанії L’Oréal для своєї стипендії найкращому науковцю до 35 років. Я побачила українське прізвище, і я стала дуже горда за неї і за нас», – каже Лариса Галишич.

Киянка Тетяна Остапчук, чиє прізвище ініціаторка проекту побачила на рекламі, крім стипендії проекту L’Oréal для жінок у науці, отримала і кілька престижних чеських премій у фізиці, є автором понад 50 наукових праць.

Проект, який розпочався з неї, потім включив і інших науковців, які працюють у Чехії, і українських банкірів, і підприємців, і спортсменів, і художників, і оперних співаків, і лікарів. Без останніх, як сказав мер Праги Зденєк Гржиб, присутній на презентації проекту, чеська медична система би вже не витримала.

Гурт Milanosz на презентації книжки
Гурт Milanosz на презентації книжки

Звичайно, проект не обійшовся без критиків, які зауважили, що зі списку з тих 30 осіб лише одиниці беруть участь у житті української громади. До книжки не увійшли, наприклад, активісти Празького Майдану, які вже протягом п’яти років майже кожних вихідних стоять на центральній Староміській площі Праги і пояснюють перехожим, що Україна опинилася на передньому краї боротьби з російською агресією.

Також багатьох здивувала поява серед 30 прізвищ відразу трьох представників однієї родини – скульптора Олександра Козлова, його дружини художниці Наталії Козлової і скрипальки Патриції Козлової, які, крім української культури, представляють у Празі і російську, беручи участь у подіях Російського культурного центру.

Лариса Галишич каже, що книжка на 1000 примірників – це лише початок проекту, до якого планують вписати більше імен, розповісти більше історій.

«Разом із друкованим виданням є вже і сайт MEZIVAMI.CZ, у якому є можливість зворотного зв’язку. Якщо у когось є пропозиції, кандидатури, то ми будемо цей проект продовжувати», – зауважила Лариса Галишич.

Вона також додала, що книжку з історіями 30 успішних українців у Чехії разом із посольством вона планує представити в усіх 14 чеських регіонах.

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    Марія Щур

    В ефірі Радіо Свобода, як Марія Щур, із 1995 року. Кореспондент, ведуча, автор програми «Європа на зв’язку». Випускниця КДУ за фахом іноземна філологія та Центрально-Європейського університету в Празі, економіст. Стажувалася в Reuters і Financial Times у Лондоні, Франкфурті та Брюсселі. Вела тренінги для регіональних журналістів.

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