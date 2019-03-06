У Чехії намагаються зламати стереотипи про українців

У Чехії, яка стала домом постійним чи тимчасовим для десятків тисяч українців, є численні історії успіху, про які мало знає і чеська, і навіть українська громада. Заповнити цю прогалину покликаний проект «Між вами: українці, якими ви їх не знаєте» – книжка з короткими історіями і фотографіями українців, які збудували у Чехії своє життя і кар’єру. Книжку, що об’єднує 30 особистих історій українців, видану за підтримки українського посольства, у вівторок презентували в Міській бібліотеці Праги. Серед почесних гостей були присутні мер Праги Зденєк Гржиб і чеська письменниця, сценаристка, телеведуча українського походження Галина Павловська.

Коли у другому за розміром чеському місті Брно у лютому проводили конкурс краси Miss Czech Republic 2019, на подіумі зустрілися відразу три українки – перша віце-міс Марія Бойченко, президент конкурсу Тетяна Макаренко і модельєр конкурсу Наталі Руден.

Народжена у Києві як Наталія Руденко, вона пройшла весь шлях світу моди від кравчині у провінційному містечку до провідного чеського модельєра, без якого не обходяться конкурси краси чи світські раути, чиї колекції у подорожують по світу.

Нині бренд Наталі Руден мають у своєму гардеробі більшість знаменитостей чеської сцени, та і український модельєр, а це наголошують у кожній статті про неї, і сама стала знаменитістю на своїй новій батьківщині, куди приїхала, одружившись із чехом, понад 20 років тому.

У Чехії мені довелося починати з нуля, я починала з пошиття однієї речі, двох, завоювання одного клієнта, іншого

«Тут у Чехії мені довелося починати з нуля, я починала навіть не у Празі, а у Зліні, і починала з пошиття однієї речі, двох, завоювання одного клієнта, іншого. В дитинстві я займалася спортом і це викувало мій характер. Я не відступаю від своєї мети. Крім того, я думаю, що в мене є якісь здібності до роботи модельєра і третє – працездатність. Я думаю, ці три речі і привели мене до успіху», – розповідає модельєр Наталі Руден в інтерв’ю Радіо Свобода.

Наталі Руден стала однією з 30 українців та українок, чиї історії увійшли до книжки під назвою «Між вами: українці, якими ви їх не знаєте», яку за підтримки українського посольства у Празі підготувала колишня львів’янка і лікар-офтальмолог Лариса Галишич.

Успішних українців у Чехії не бракує, але чеське суспільство про них мало знає, не ідентифікує їх із Україною, і їхній успіх ніяк не працює на імідж українців у Чехії, більшість із яких продовжує працювати на будівництві, на виробництві, у сфері обслуговування, каже Лариса Галишич.

«Українці в Чехії не є на одне обличчя, є багато цікавих, талановитих, професійних молодих українців, які приїхали до Чехії протягом останніх десятиліть. Саме про них, представників різних професій, ми хотіли розповісти чеській громадськості», – сказала на презентації авторка проекту Лариса Галишич.

Проект фінансово підтримало посольство України у Празі, яке також зацікавлене у тому, щоб змінити ставлення чехів до українців, збільшити підтримку України, особливо зараз, у час війни, наголосив у своєму виступі український посол Євген Перебийніс.

У Чехії досі існує стереотип, що українці – це лише робітники і будівельники

«У Чехії досі існує стереотип, що українці – це лише робітники і будівельники. Я з повагою ставлюся до їхньої важкої сумлінної праці, яка допомагає розбудовувати економіку Чехії, але важливо пам’ятати, що це не всі українці, які живуть у Чехії. Ця книжка є про руйнування стереотипів, бо українці тут не лише будують, але і збагачують чеську культуру, знайомлять чехів зі своєю», – сказав посол України в Празі Євген Перебийніс.

Як розповіла в розмові з Радіо Свобода Лариса Галишич, ідея створити книжку, яка б руйнувала стереотипи про українців, спала їй на думку, коли вона їхала у празькому метро і побачила на плакаті українське прізвище.

«Живучи тут 21 рік, я пережила і погане ставлення до українців, і добре, і ніяке, і мені захотілося показати українців не такими, якими їх знають чехи. Дуже мене надихнула наша фізик, чий портрет я побачила на електронній рекламі в метро – її вибрав проект компанії L’Oréal для своєї стипендії найкращому науковцю до 35 років. Я побачила українське прізвище, і я стала дуже горда за неї і за нас», – каже Лариса Галишич.

Киянка Тетяна Остапчук, чиє прізвище ініціаторка проекту побачила на рекламі, крім стипендії проекту L’Oréal для жінок у науці, отримала і кілька престижних чеських премій у фізиці, є автором понад 50 наукових праць.

Проект, який розпочався з неї, потім включив і інших науковців, які працюють у Чехії, і українських банкірів, і підприємців, і спортсменів, і художників, і оперних співаків, і лікарів. Без останніх, як сказав мер Праги Зденєк Гржиб, присутній на презентації проекту, чеська медична система би вже не витримала.

Звичайно, проект не обійшовся без критиків, які зауважили, що зі списку з тих 30 осіб лише одиниці беруть участь у житті української громади. До книжки не увійшли, наприклад, активісти Празького Майдану, які вже протягом п’яти років майже кожних вихідних стоять на центральній Староміській площі Праги і пояснюють перехожим, що Україна опинилася на передньому краї боротьби з російською агресією.

Також багатьох здивувала поява серед 30 прізвищ відразу трьох представників однієї родини – скульптора Олександра Козлова, його дружини художниці Наталії Козлової і скрипальки Патриції Козлової, які, крім української культури, представляють у Празі і російську, беручи участь у подіях Російського культурного центру.

Лариса Галишич каже, що книжка на 1000 примірників – це лише початок проекту, до якого планують вписати більше імен, розповісти більше історій.

«Разом із друкованим виданням є вже і сайт MEZIVAMI.CZ, у якому є можливість зворотного зв’язку. Якщо у когось є пропозиції, кандидатури, то ми будемо цей проект продовжувати», – зауважила Лариса Галишич.

Вона також додала, що книжку з історіями 30 успішних українців у Чехії разом із посольством вона планує представити в усіх 14 чеських регіонах.