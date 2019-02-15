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15 Лютий 2019, Київ 17:24
Політика

За кордоном постійно працюють 3 мільйони людей, а ще 8 – їздять туди-сюди. Що з цим робити?

Громадянин України на будівництві за межами країни

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Іван Чернов

Мільйони українців постійно працюють за кордоном, а третина жителів України хотіла би поїхати на заробітки – кажуть експерти. Таким чином зменшується частка працездатного населення, а в Україні вже відчувається брак кваліфікованих робітників у різних сферах. Які ж шляхи вирішення проблеми дефіциту робочої сили в Україні?

Українські громадяни працюють на будівництві в іншій країні
Українські громадяни працюють на будівництві в іншій країні

35% опитаних соціологами громадян України не проти працювати за кордоном, а понад половина вважають трудову еміграцію головною проблемою держави – такі дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного у січні 2019-го року.

Станом на кінець 2018-го постійно за кордоном перебуває 3,2 мільйона українських трудових мігрантів – кажуть у Міністерстві соціальної політики. Ще 7- 9 мільйонів українців їздять туди-назад. Головний їхній мотив – заробітки.

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Запрошувати трудових мігрантів в Україну?

«А хто буде в Україні працювати в майбутньому? Хто буде піднімати нашу економіку? З’являється питання демографічної кризи в нашій країні, збільшення кількості пенсіонерів. Якщо це все зібрати докупи, то картина майбутнього економічного розвитку нашої держави стає не дуже приємною», – каже президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Еміграція створює дефіцит деяких спеціальностей на українському ринку – це її мінус.

Експерт каже, що за досвідом Польщі, можна на місце тих, хто полишив країну, залучати іноземців.

У середині 2000-х Польща розпочала залучення трудових мігрантів, а у грудні 2018 року глава МЗС Польщі повідомив, що на території держави працює 2 мільйони українців.

На думку Воскобойника, саме завдяки обранню такої політики в Польщі відбувається економічне диво. «Україні потрібно наслідувати польський досвід із залучення трудових мігрантів, але робити це із розумом, не відкривати кордони для того, щоб в Україну не пішла навала людей», — вважає Воскобойник.

Але, окрім цього, на думку експертів, треба ще все робити, щоб повертати в Україну своїх громадян.

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Як повертати заробітчан?

Січневе опитування «Рейтингу» говорить: тільки 8% населення України відмінно оцінили можливості знайти роботу в своєму регіоні; 15% непогано оцінюють шанси на знаходження роботи; 32% українців хотіли б займатися підприємництвом.

«Основним фактором, який може повернути людей до України, є підприємництво. Кожен другий з тих, хто готовий поїхати за кордон на заробітки, каже, що він буде інвестувати зароблені кошти у власну справу в Україні», — повідомив керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», 27 жовтня 2014 року
Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», 27 жовтня 2014 року

Тож, якщо усі українські заробітчани повернуться додому, то в країні стане щонайменше на 1,6 млн. підприємців більше. Це якщо держава їм у цьому сприятиме.

Член Спілки адвокатів Києва Олександр Дульський вважає, що треба змінювати чинну систему перетину кордону. Адвокат пропонує на місяць запустити пілотний проект: зробити спрощений в’їзд на територію України громадянам кількох країн, завчасно ознайомивши іноземців із правилами перетину кордону; забезпечивши їх інформаційною довідкою про розташування центрів зайнятості, посольства й готелів.

«Я переконаний в тому, що із ста випадків не було би жодного відсотка вчинення правопорушень», — запевняє Дульський.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній вважає, що Україні потрібна імміграція, проте дивиться на це скептично.

Олександр Доній у студії Радіо Свобода, Київ, 13 лютого 2018 року
Олександр Доній у студії Радіо Свобода, Київ, 13 лютого 2018 року

«Україна безперспективна держава і для українських громадян, і для громадян із-за кордону. Ми нікому не цікаві, от нікому…І в найближчі роки ми не будемо цікаві», – каже Доній.

Він припускає, що з нинішніми темпами розвитку Україна досягне колишнього «доєвромайданівського» рівня тільки в 2030-му, та й за умови, якщо інші країни не будуть рухатися вперед.

Але так відбувається тому, що Україна роками не розставляє пріоритети вважає голова Правління Центру Стратегічних Досліджень Павло Жовніренко.

«У нас не було й не має стратегії економічного розвитку. Яким чином буде розвиватися Україна? Які галузі? Де державні пріоритети? Це дало б і перспективу для бізнесу бачити де його ніша, і для населення якісь перспективи думати про майбутнє». Друга рекомендація – розробити Програму обмеження або приборкання депопуляції. «Що тут мається на увазі? І стимулювання народжуваності, і створення комфортних умов життя, і безпроцентні кредити… Створення тих умов, при яких українців буде більше», – говорить Жовніренко.

Павло Жовніренко у студії Радіо Свобода. Київ, жовтень 2017 року
Павло Жовніренко у студії Радіо Свобода. Київ, жовтень 2017 року

Якщо ж цього не зробити, Україні доведеться думати не про повернення своїх, а не про роботу з приїжджими.

«Тоді нам треба просто чесно підготувати стратегію трансформації імміграції в натуралізацію. Або навіть не писати цю стратегію, тому що навіть якщо нічого не робити, то цю стратегію ми і так реалізуємо», — припускає Жовніренко.

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Позитиви у негативі

Не можна однозначно стверджувати, що еміграція Україні лише шкодить.

У 2018-му зроблено понад 8 мільярдів доларів грошових переказів із-за кордону. Таким чином емігранти підтримують курс гривні, враховуючи те, що їхні грошові перекази мінімум уп’ятеро перевищують прямі інвестиції в реальний сектор економіки України.

Також люди повертаються на батьківщину з новими знаннями і навичками. А частина емігрантів навіть інвестує зароблений капітал в українську економіку.

Крім того, міграція не конче означає, що на батьківщині справи кепські. Це лише один із чинників. Інший – те, що їздити стало простіше.

Експерти називають це «мобільністю» населення: у сучасному світі вона постійно зростає. Кордони відкриваються, рухатись легше, і це працює не лише для України, а для всього світу.

Рух українців через кордон, за даними Центру економічної статистики, пришвидшився ще в 2009 році. Темпи розвитку сповільнились у 2014-му. А друге пришвидшення почалось у 2015-му.

Тоді серед країн призначення Польща обігнала Росію. Тоді українці остаточно переорієнтувалися на захід.

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