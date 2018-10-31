Порошенко: в Україні мінімальну зарплату отримує понад 4,5 мільйони людей

Мінімальну зарплату офіційно отримує понад 4,5 мільйони людей в Україні, повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу.

«Зараз в Україні понад 4,5 мільйони людей працює за мінімальну заробітну плату. Це неправильно і це означає, що нам є куди рухатися», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що «є два шляхи»: підвищувати мінімальну заробітну плану або проводити детінізацію зарплат.

З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата була встановлена на рівні 3 723 гривень. Уряд обіцяє, що у 2019 році «мінімалка» зросте до 4 170 гривень.