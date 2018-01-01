В Україні зросла мінімальна зарплата

З 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла до 3 723 гривень. Ці зміни передбачені державним бюджетом на 2018 рік.

«Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 3 723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні», – йдеться в документі.

Верховна Рада України 7 грудня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №7000 «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Доходи держбюджету на 2018 рік передбачені в розмірі 913 мільярдів 613 мільйонів 702,5 тисячі гривень. Видатки передбачені в сумі 988 мільярдів 634 мільйони 334,5 тисячі гривень.

На 2018 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні.