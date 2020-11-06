Міністерство промисловості оголосило закупівлю машин для керівництва на три мільйони – Prozorro

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості оголосило закупівлю машин для керівництва на три мільйони гривень, повідомила організація StateWatch з посиланням на систему Prozorro.

Легкові автомобілі планують закупити «для члена Кабінету міністрів України та для обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади».

«Серед особливих вимог до авто: чорний колір, автоматичний коректор кута нахилу передніх фар, боковий хромований молдинг віконної лінії, 2-3 зонний клімат-контроль, мультифункціональне кермо мультифункціональний задній центральний підлокітник та інше», – зазначили в StateWatch.

16 липня Верховна Рада України призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього відповідного міністерства в уряді не було.