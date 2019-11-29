Міністр Бородянський пояснив, чому пропонує термін «дезінформація» в законодавстві

Міністр культури, молоді та спорту й інформаційної політики Володимир Бородянський повідомив Радіо Свобода, чому пропонує ввести в законодавство термін «дезінформація» і чи загрожує це журналістам.

«Ми маємо захищати свою державу та її інформаційний простір. Ми можемо і маємо формувати в світовому контексті нові правові моделі, які дозволяють ефективно відповідати на виклики гібридної війни. Елементами таких дій стане введення в законодавче поле поняття та критеріїв «дезінформації», – твердить міністр.

Він вважає, що пропоновані міністерством законодавчі новели журналістам не загрожують.

«Це передбачає надання додаткових державних гарантій працівникам медіа, аби унеможливити будь-яку форму тиску на них. Це стосується не тільки фізичного захисту журналістів, але й захисту від фінансової, юридичної, психологічної та будь-якої форми тиску», – написав Бородянський у коментарі Радіо Свобода.

15 листопада міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський і перший заступник міністра Анатолій Максимчук представили концепцію захисту інформаційного простору від дезінформації, розроблену міністерством, яку вони планують втілити в окремому законопроєкті.

Концепція передбачає, зокрема, кримінальну відповідальність за «умисне, систематичне поширення дезінформації».

13 листопада голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, представив іншу, розроблену народними депутатами концепцію «Закону про медіа», наголосивши, що це ще не проєкт закону, а тези, які виносяться на обговорення.

9 листопада 2019 року президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити до 31 грудня 2019 року «положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації».

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