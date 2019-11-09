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09 листопада 2019, Київ 22:33
Новини | Політика

«Термінологічне непорозуміння» – міністр Бородянський пояснив слова Зеленського про «стандарти новин»

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України

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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський назвав «термінологічним непорозумінням» слова про розробку «положення щодо вимог та стандартів новин» в указі президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

«Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право виключно професійної спільноти», – наголосив міністр.

Бородянський уточнив, що саме мається на увазі в указі президента Зеленського.

«Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором», – твердить міністр культури, молоді та спорту.

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне «врегулювання діяльності медіа в Україні». В указі глави держави №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», оприлюдненому 9 листопада, йдеться про розробку «положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації».

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