«Термінологічне непорозуміння» – міністр Бородянський пояснив слова Зеленського про «стандарти новин»

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський назвав «термінологічним непорозумінням» слова про розробку «положення щодо вимог та стандартів новин» в указі президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

«Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право виключно професійної спільноти», – наголосив міністр.

Бородянський уточнив, що саме мається на увазі в указі президента Зеленського.

«Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором», – твердить міністр культури, молоді та спорту.

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне «врегулювання діяльності медіа в Україні». В указі глави держави №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», оприлюдненому 9 листопада, йдеться про розробку «положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації».

У жовтні акторка «Кварталу 95» Олена Кравець розповіла, що президент України Володимир Зеленський вичитує жарти, які сценаристи його колишнього шоу пишуть про главу держави та його дружину.