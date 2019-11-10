Міністр оборони: «позиція держави і моя персональна ціль – скасувати призов»

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє про бажання скасувати призов і повністю перейти до професійної української армії.

«Позиція держави і моя персональна ціль – це скасувати призов. Ми рухаємося до професійної армії згідно зі стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою і оснащеною», – цитує пресслужба Міноборони слова Загороднюка в ефірі телеканалу «1+1» 10 листопада.

Він також додав, що повний перехід на професійну армію є поступовим процесом.

«Це не відбудеться швидко, це не буде протягом року. Кожен військовослужбовець має знати своє місце, в нього має бути чітка військова кар’єра, захищені права так, щоб ми могли конкурувати при відборі, конкурувати за кращих людей у нашій армії. І хороша техніка, звичайно, що є частиною наших спроможностей», – сказав міністр оборони України.

Раніше про те, що Україна йде «шляхом професіоналізації» армії міністр оборони заявляв в інтерв’ю Радіо Свобода.

У 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович скасував призов до Збройних сил України. У 2014 році призов відновили після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.