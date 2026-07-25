Міністр освіти Індії пішов у відставку після багатотисячних студентських протестів

Міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан подав у відставку після кількох тижнів масштабних студентських протестів у країні. Про це повідомляє The Guardian.

Прадхан заявив, що ухвалив рішення подати у відставку, щоб «антидержавні сили не скористалися цією ситуацією у своїх інтересах».

«Я з глибокою повагою ставлюся до прагнень, почуттів та законних очікувань молоді цієї країни. Реалізація мрій молодого покоління Індії є моральним принципом нашого політичного та суспільного життя», – додав міністр.

The Guardian зазначає, що це перший випадок за 12 років правління Індійської народної партії (її лідер – прем’єр-міністр Нарендра Моді), коли один із міністрів подав у відставку через тиск громадськості.

В Індії вже кілька тижнів тривають протести молоді, спричинені результатами національного іспиту NEET (National Eligibility Сum Entrance Test, національний кваліфікаційний вступний тест). Це головний єдиний вступний іспит у медичні коледжі, який складають по всій країні. Для багатьох місцевих жителів вступ до медичного коледжу може стати перепусткою до кращого життя.

3 травня NEET складали понад два мільйони абітурієнтів. Через кілька днів стало відомо, що екзаменаційні завдання злили, влада вирішила анулювати результати та провести тестування знову. Це викликало невдоволення та протести батьків та абітурієнтів.

На цьому тлі «Партія тарганів», яка з’явилася жартома, але швидко стала найпопулярнішим рухом у країні, закликала прихильників пройти маршем протесту до парламенту Індії. Акція пройшла 20 липня, у ній взяли участь десятки тисяч людей. Влада протесту не погодила і жорстко розігнала демонстрантів палицями та сльозогінним газом.



