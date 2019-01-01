Мін’юст України подав до ЄСПЛ позов щодо Криму

Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини позов щодо анексії Росією Криму і порушення прав людини на півострові, повідомив заступник міністра юстиції й уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

За його словами, цей позов розглянуть на засіданні ЄСПЛ у лютому.

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко повідомляв, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почне розглядати позови Києва проти Росії через Крим і Донбас. Він підкреслив, що ЄСПЛ об'єднав п'ять заяв у три справи.

10 серпня 2018 року Україна подала до Європейського суду з прав людини нову міждержавну скаргу щодо українських політв’язнів Кремля.

На розгляді Європейського суду з прав людини перебуває також чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в анексованому Росією Криму і на Донбасі.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.