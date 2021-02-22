Міністр культури розраховує, що другу чергу музею Голодомору добудують до 23 серпня

Другу чергу будівництва музею Голодомору в Києві планують завершити до 23 серпня 2021 року, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого.

Він назвав будівництво об’єктів одним із напрямків діяльності Мінкульту в 2021 році.

«Президент поставив завдання завершити другу чергу будівництва, довгобуду, на жаль – це музей Голодомору в Києві. Ми розраховуємо, що друга черга до 23 серпня буде добудована», – сказав він.

Читайте також: Розкуркулення Чорніїв, Балазюків, Хлопіцьких, Буряків, Репітіїв, Панченків: історії про знищення хліборобських родів

Крім того, Ткаченко вказав на інші культурні проєкти з будівництва, серед яких – центр народних художніх промислів у Полтавській області, реконструкція садиби Харитоненків у Сумах будинку й музея Сергія Корольова на Житомирщині та музею Тараса Шевченка в Черкаській області.

Як зазначав Олександр Ткаченко під час цього ж виступу, Міністерство культури планує відреставрутвати 150 пам’яток протягом трьох років.

Першу чергу музею Голодомору добудували в 2009 році.