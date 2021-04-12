Мінкультури внесло грузинського музпродюсера до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло грузинського музичного продюсера Бесаріона Шпетішвілі (сценічний псевдонім Брендон Стоун – ред.) до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

«Відповідним наказом МКІП від 9 квітня 2021 року композитора, продюсера, співака Бесаріона Шпетішвілі було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством, повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в переліку осіб, які загрожують національній безпеці, вказано 180 прізвищ.

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