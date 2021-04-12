Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 квітня 2021, Київ 18:01
Новини | Політика

Мінкультури внесло грузинського музпродюсера до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Йдеться про Бесаріона Шпетішвілі зі сценічним псевдонімом Брендон Стоун

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло грузинського музичного продюсера Бесаріона Шпетішвілі (сценічний псевдонім Брендон Стоун – ред.) до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

«Відповідним наказом МКІП від 9 квітня 2021 року композитора, продюсера, співака Бесаріона Шпетішвілі було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством, повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в переліку осіб, які загрожують національній безпеці, вказано 180 прізвищ.

Читайте також: МКІП: до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, внесли ще трьох російських музикантів

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG