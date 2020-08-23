Біля Авдіївки бойовики застосували проти ЗСУ підствольний гранатомет та стрілецьку зброю – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 23 серпня таки порушили режим припинення вогню, хоча у ранкових зведеннях штабу операції Об’єднаних сил повідомлялося про дотримання тиші.

«Задокументовано один факт порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку. Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації застосували підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає», – йдеться в повідомленні.

Раніше штаб ООС повідомляв, що за минулу добу бойовики також один раз відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ. В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про обстріли минулої чи поточної доби не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.