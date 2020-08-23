Минулої доби бойовики біля Мар’їнки порушили режим припинення вогню – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики минулої доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

«22 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», – йдеться в повідомленні штабу у фейсбуці.

Повідомляється, що від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» також не повідомляють про бойові дії впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.