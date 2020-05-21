Міноборони: ЗСУ 48 людей хворіє на COVID-19

У Збройних силах України станом на ранок 21 травня на COVID-19 хворіє 48 людей, 82 людини одужали, двоє померли. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 205 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 29 осіб», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу у ЗСУ виявили три нових випадки зараження.

«Двоє військовослужбовців (Рівненська область) та один працівників ЗС України (Черкаська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні», – заявили у Міноборони.

Станом на ранок 21 травня в Україні виявили 19 706 хворих на COVID-19, з них 6 227 пацієнтів одужали, 579 – померли.