Від початку доби бойовики двічі порушили режим тиші – Міноборони

Від початку поточної доби, 30 квітня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Перший ворожий постріл пролунав сьогодні вранці неподалік Павлополя. Починаючи з 09:10 і до 09:50 окупанти здійснили 12 пострілів з озброєння БПМ, вісім разів цілили зі станкових протитанкових гранатометів та застосували автоматичні гранатомети АГС з витратою 40 боєприпасів. Обстріл тривав з напрямку села Соснівське. У відповідь українські військовослужбовці, які обороняють Павлопіль вдарили по противнику з чергових вогневих засобів. Ворожий вогонь вдалося вчасно придушити. Вдруге окупанти застосували зброю о 10:50 в районі Новотошківського. Там ворог застосував міномет 82-го калібру, випустивши три міни, та двічі вистрілив з протитанкового ракетного комплексу. Вогонь вівся зі сторони села Березівське», 0 мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що за наявною інформацією, втрат у лавах ОС сьогодні немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.