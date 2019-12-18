На Донбасі через обстріли бойовиків поранений військовий – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби тричі обстріляли позиції Збройних сил, в результаті один український військовий зазнав поранень.

Повідомляється, що бойовики застосували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння. Стріляли біля Новолуганського, Березового та Водяного.

«Українські воїни адекватно реагували на ворожу вогневу активність, застосовуючи стрілецьке озброєння», – повідомили в Міноборони.

Бойовики збройних угруповань на своїх ресурсах інформації про обстріли захоплених ними територій з початку доби не дають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.