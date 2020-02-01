Бойовики до полудня один раз відкрили вогонь на Донбасі – військові

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12:00 один раз відкривали вогонь.

«З 09:25 по 09:50 зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Красногорівки, що на донецькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони кажуть, що бойових втрат з боку ЗСУ немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про обстріли з початку поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.