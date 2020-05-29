З початку поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що від початку поточної доби і до 12:30 підтримувані Росією бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Вночі біля населеного пункту Богданівка противник знову вів вогонь з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. Наші воїни на цю провокацію відповіли адекватно. Ще один обстріл окупанти влаштували близько 11-ї години неподалік Старогнатівки, відкривши по наших позиціях вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил підступні дії ворога без належної відповіді не залишили. Втрат серед наших захисників немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.