Бойовики обстріляли Мар’їнку, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 25 листопада обстріляли позиції українських військових на донецькому напрямку.

«Об 11:30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед українських військових немає.

На ресурсах угруповань бойовиків «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли упродовж поточної доби відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.