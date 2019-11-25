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25 листопада 2019, Київ 15:06
Новини | Політика

Бойовики обстріляли Мар’їнку, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

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У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 25 листопада обстріляли позиції українських військових на донецькому напрямку.

«Об 11:30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед українських військових немає.

На ресурсах угруповань бойовиків «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли упродовж поточної доби відсутня.

/**/ /**/ У штабі повідомили, що минулої доби втрат у лавах ЗСУ не було.
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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