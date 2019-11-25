Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 24 листопада, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби втрат у лавах ЗСУ не було.

«Російські окупанти не рахуються з інтересами цивільного населення Донбасу. Так, близько 18.00, під час обстрілу українських позицій в районі Березового Донецької області, вони, з великокаліберних кулеметів, одночасно вели вогонь і по цивільній інфраструктурі. Через застосування збройними формуваннями Російської Федерації трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулась на дачний масив. Майже вщент вигоріли 6 будівель», – розповіли у штабі, додавши, що військові евакуювали цивільне населення, пожежу локалізували.

З початку доби бойовики не стріляли, зазначили у ЗСУ.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про хід бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.