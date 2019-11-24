Позиції українських військових на Донбасі обстріляли 8 разів за добу – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про 8 обстрілів українських позицій на Донбасі за добу 23 листопада: поблизу Водяного, Пісків та Верхньоторецького та Південного.

Водночас, за цими даними, станом на сьому ранку 24 листопада зафіксовано один обстріл українських позицій поблизу Тарамчука. Про втрати не повідомляється.

Тим часом, угруповання «ДНР» заявило про 12 обстрілів їхніх позицій за минулу добу, а представники угуповання «ЛНР» повідомили про відсутність обстрілів на підконтрольній їм території.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.