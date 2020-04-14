Міноборони: від початку доби бойовики вели вогонь в районі Авдіївки та Красногорівки

Від початку поточної доби, 14 квітня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На Донецькому напрямку, противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції неподалік Авдіївки, а з кулеметів великого калібру відкривав вогонь в районі Красногорівки. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що за наявною інформацією втрат серед українських військових немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.