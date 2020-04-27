Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Катеринівки, втрат серед військових немає – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі станом на 12:30 понеділка влаштували обстріл позицій Збройних сил України на Луганському напрямку.

«З опів на другу ночі противник півгодини з боку Молодіжного вів вогонь по наших позиціях біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустив 5 мін 120-го калібру. У відповідь на це порушення Об’єднані сили застосували чергові вогневі засоби. Наразі наші воїни тримають ситуацію під цілковитим контролем», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про обстріли з початку поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.