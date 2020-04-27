Штаб ООС: минулої доби і з початку поточної бойовики відкривали вогонь на Донбасі 12 разів

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтрримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби стріляли один раз.

«Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, за минулу і поточну добу втрат серед українських військових немає.

Збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про обстріли за минулу і поточну добу на захоплених бойовиками територіях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.