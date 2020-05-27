Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Новотроїцького – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 травня обстріляли позиції ЗСУ біля Новотроїцького.

«У період з 8:40 по 9:30 російські окупаційні війська з напрямку окупованого Докучаєвська, вели обстріл українських позицій в районі Новотроїцького. Під час обстрілу противник застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Наші мужні воїни надали гідну відсіч на провокації російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноброни, втрат серед українських військових в результаті обстрілу немає.

Бойовики на своїх ресурсах не вказують про обстріли поточної доби захоплених сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.