Міноборони РФ повідомило про дві збиті над окупованим Кримом ракети

Міноборони Росії у неділю прозвітувало про дві збиті ракети «Гром-2», уламки яких впали на території Джанкойського району окупованого Криму.

Призначений Кремлем голова російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що уламки ракет пошкодили складські приміщення. За його словами, постраждалих немає.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Крим неодноразово зазнавав атак. Українська влада заявляє, що має повне право атакувати російські цілі в Криму, території якого РФ незаконно анексувала у 2014 році.