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04 листопада 2019, Київ 14:48
Новини | Політика

Міноборони Росії готує бойові тренування ППО в окупованому Севастополі

Ракетна система С-400 в Севастополі, архівне фото

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Тренування бойових розрахунків систем протиповітряної оборони (ППО) С-400 відбудеться 7 листопада в районі окупованого Севастополя. Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

«В рамках навчання з протиповітряної оборони з бойовими розрахунками дивізіону С-400 з’єднання ППО ПВО (Південного військового округу – ред.) будуть проведені тренування з відбиття авіаційного удару умовного противника», – мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що під час навчань «розгорнуть зенітні ракетні системи в бойовий порядок, виконають практичні завдання з відбиття авіаційного удару умовного противника з проведенням електронних пусків по повітряних цілях».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в Чорному морі. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

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