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Міноборони заявляє, що трофейний російський «Панцир-С1» знищив першу ціль

Комплекс «Панцир С1» оцінюють у 13 мільйонів доларів

Міністерство оборони України заявляють, що трофейний «Панцир-С-1», який наразі воює на боці України, знищив першу ціль.

«Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні. Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів», – повідомляють у Міноборони.

«Панцир С1» оцінюють у 13 мільйонів доларів. У Повітряних силах заявляли, що таких комплексів ЗСУ захопили кілька, але вцілів лише один.

Загалом, за даними проєкту Радіо Свобода «Донбасс. Реалии», більшість трофеїв ЗСУ – це російські танки (Т-80 БВМ – найкращий із них).

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