Посадовець Міносвіти затриманий на отриманні 300 тисяч грн хабаря – прокуратура

Директор одного директоратів Міністерства освіти та науки затриманий на отриманні 300 тисяч гривень хабаря, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Посадовець Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 мільйони гривень. Під час одержання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень посадовця було затримано», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіку готують повідомлення про підозру.

У Міністерстві освіти та науки повідомили, що співпрацюють зі слідством та почали дисциплінарне провадження стосовно затриманого працівника.