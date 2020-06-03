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03 червня 2020, Київ 12:09
Новини | Корупція

Посадовець Міносвіти затриманий на отриманні 300 тисяч грн хабаря – прокуратура

Прокуратура: посадовець Міносвіти вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій

Директор одного директоратів Міністерства освіти та науки затриманий на отриманні 300 тисяч гривень хабаря, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Посадовець Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 мільйони гривень. Під час одержання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень посадовця було затримано», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіку готують повідомлення про підозру.

У Міністерстві освіти та науки повідомили, що співпрацюють зі слідством та почали дисциплінарне провадження стосовно затриманого працівника.

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