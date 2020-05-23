Судді поскаржились Венедіктовій і ВРП на розслідування «Схем» про експрокурора, якого судять за хабар у 150 тисяч доларів

Колегія суддів Шевченківського районного суду Києва у складі Оксани Голуб, Олени Мєлєшак і Лідії Щебуняєвої, які слухають справу підозрюваного у хабарництві експрокурора Сергія Нечипоренка, поскаржилися на опубліковане розслідування журналістів «Схем» голові Вищої ради правосуддя Андрію Овсієнку і генпрокурорці Ірині Венедіктовій через нібито «грубе втручання в діяльність суду».

Раніше журналісти програми «Схеми» у розслідуванні «Посади мене, якщо зможеш» розповіли, що колишній районний прокурор Києва Сергій Нечипоренко, якого близько чотирьох років судять за підозрою в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок і вільно подорожує світом, до того ж вигадав, як вивести з-під арешту численне елітне рухоме й нерухоме майно в Україні, переписавши його на дружину, з якою розлучився через два тижні після затримання.

«Зі змісту переглянутого відеозапису колегією суддів убачається грубе втручання в діяльність суду при здійсненні правосуддя в кримінальному провадженні та вплив на незалежність суду», – йдеться у листі суддів до генпрокурорки і голови ВРП.

Також, на думку суддів, «характер подання інформації у відеоролику сприймається так, що єдиним справедливим результатом судового розгляду даного кримінального провадження має бути «гучний вирок», як і гучне затримання обвинувачених».

Крім того, судді вважають, що в сюжеті «піддаються критиці та оцінці судові рішення, ухвалені в ході судового розгляду», «зазначається про «ручне керування системою», «ставиться під сумнів спроможність суду відстояти закон» тощо.

Також автори листа зауважують, що нібито «стосовно головуючого судді зібрано інформацію і поширено її під призмою дискредитації суду перед суспільством». Судді також згадують про коментарі, які глядачі матеріалу лишали під опублікованим відео – на їхню думку вони «свідчать про досягнення мети, спрямованої на підрив авторитету судової влади, а самі публікації є зазіханням на незалежність суду при здійсненні правосуддя в конкретному кримінальному провадженні».

«Висвітлення кримінальних судових процесів – одне з завдань журналістики. Громадськість має право одержувати інформацію про діяльність суду та правоохоронних органів, у тому числі і аналіз та коментарі щодо судових процесів. Увагу журналістів привернуло занадто тримале судове провадження, а також те, що незважаючи на судове провадження, експрокурор продовжує вести спосіб життя, неспівмірний з його офіційними статками», – аналізує юристка Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова.

На її думку, «матеріал не містить висловлювань, які могли б здійснювати тиск на суд та судову систему та сприйматися так, ніби судова система та конкретні судді не мають спроможності постановити судове рішення».

Юристка додає: «Журналісти чесно виконали свою роботу та звернулися за коментарями як до самого Сергія Нечипоренка, так і до прокурорів, які підтримують звинувачення, і до суддів, які слухають справу. Всі особи мали можливість надати коментарі. Особливо хочу звернути увагу, що судді не мають можливості коментувати справу, яка знаходиться у їхньому провадженні. Але журналісти можуть аналізувати та коментувати (звісно, помірковано та не порушуючи презумпцію невинуватості осіб), судові рішення. Адже відкритість судового процесу забезпечується не лише доступом до судових засідань, але і відкритістю судових рішень».

Журналісти проаналізували справу щодо затриманого на хабарі колишнього прокурора Шевченківського та Подільського районів Києва Сергія Нечипоренка, яка вже протягом чотирьох років перебуває в судах, і виявили, що йому досі вдається уникати покарання: він вільно пересувається світом, йому повернули закордонний паспорт і зменшили заставу в 15 разів.

При цьому, йдеться у розслідуванні, йому вдалося зняти або ж уникнути арешту більшої частини його земельних ділянок, автомобілів та нерухомого майна завдяки оформленню розлучення із дружиною Іриною Ореховою та укладенню договору про розподіл майна.

«Схеми», зокрема, звернули увагу на пов’язаність Нечипоренка із суддею Оксаною Голуб, яка головує у справі щодо одержання хабаря Нечипоренком. Колегія на чолі з Голуб зменшила заставу для нього з трьох мільйонів до 160 тисяч гривень. Чоловік судді Євген Голуб працював помічником Нечипоренка, коли той був прокурором Шевченківського району Києва.

Суддя Голуб у коментарі заявила, що не вбачає у цьому конфлікту інтересів.

Пізніше Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку на предмет конфлікту інтересів у судді Голуб у відповідь на звернення громадської організації «Центр протидії корупції».

У 2015 році працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки СБУ затримали прокурора одного з районів міста Києва і колишнього прокурора району столиці, заявивши, що ті вимагали й отримали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 150 тисяч доларів США. Серед затриманих – тодішній заступник прокурора Подільського району Олексій Білий і Сергій Нечипоренко, який на той момент вже майже рік як пішов із прокуратури Подільського району.