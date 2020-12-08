З початку року українці сплатили за комірне понад 28 млрд грн – Мінрегіон

За десять місяців року українці за комунальні послуги (без урахування газопостачання та електроенергії) сплатили 28,6 мільярда гривень, що становить 101,6%, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

«При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказали, що до суми у 28,6 мільярда гривень входять послуги теплопостачання, холодна та гаряча вода та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій.

Заступник профільного міністра Наталія Хоцянівська повідомила, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн.

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«Частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди. Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112, 2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником», – сказала Хоцянівська.

Днями Дежслужба статистики повідомила, що за жовтень українці отримали платіжки за комунальні послуги на суму 11 млрд грн., що на 57% більше, ніж було нараховано рік тому. У Мінрегіоні заявили, що твердження про те, що комуналка подорожчала на 57% є некоректним. Хоцянівська зазначила, що Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію, натомість, такий показник не враховувався у даних за 2019 рік.