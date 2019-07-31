У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи

У столиці Білорусі Мінську 31 липня розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у соцмережі Facebook.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях. Чинні з 21 липня домовленості сприяли значному скороченню кількості обстрілів, у деякі дні сторони повідомляють про повне дотримання «режиму тиші».