Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Липень 2019, Київ 15:44
Новини | Політика

У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи

Представник ОБСЄ на переговорах щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік

Дивитись коментарі

У столиці Білорусі Мінську 31 липня розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у соцмережі Facebook.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях. Чинні з 21 липня домовленості сприяли значному скороченню кількості обстрілів, у деякі дні сторони повідомляють про повне дотримання «режиму тиші».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG