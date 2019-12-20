У Мінську протестують проти інтеграції з Росією

Ввечері 20 грудня близько півтори тисячі людей, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Люди тримають у руках плакати «Ні окупації, ні аншлюсу», цитату Лукашенка «На хрена нам така інтеграція», «Молодь за незалежність», «Давайте домовимося так: ми тут, а ви там», «Ніяких союзів з імперською Росією».

Біля будівлі КДБ Білорусі люди скандували «Ганьба!», «Де Захаренко? Де Гончар? Де Завадський? Де Красовський?» – маючи на увазі політичних опонентів режиму і журналіста, які зникли в кінці 90-х років, а їхніх тіл досі не знайшли.

Нещодавно німецький медіаресурс Deutsche Welle показав інтерв’ю з колишнім офіцером Спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі Юрієм Гаравським, який розповів, що брав участь участь у позасудових вбивствах білоруських опозиційних політиків в 1999-2003 роках, а після цього попросив притулку в Євросоюзі.

Люди несли також плакати з портретами зниклих політиків і журналіста Завадського. Багато молодих людей зізнавалися, що вперше дізналися про політичні вбивства в Білорусі 90-х років.

Поет, кандидат на посаду президента в 2010 році Володимир Некляєв в інтерв’ю телеканалу «Белсат» заявив: «Халявний газ і нафта – це те, що цікавить Лукашенка. Але Путін ясно сказав, що без створення наднаціональних органів халявних нафти і газу не буде. Тому люди і вийшли, розуміючи, що загроза залишається при цій зрадницькій і підлій позиції влади».

Люди, які вийшли на акцію, заявили, що серед їхніх друзів, колег і родичів немає прихильників інтеграції. «Я хочу, якщо буде аншлюс, виїхати. Не хотілося б, а доведеться», – сказав один із мітингувальників. Інший – заявив, що в разі аншлюсу приєднається до «партизанського руху».

Вдень 20 грудня мав відбутися і мітинг за інтеграцію з Росією, на який закликали організатори проросійської акції «Безсмертний полк». Але на акцію в центрі Мінська, на Жовтневій площі, ніхто не прийшов, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

20 грудня за результатами переговорів у російському Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білорусією блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.

У чому суть розбіжностей, Орєшкін не сказав. Він також не сказав, коли Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрінуться знову.

Зміст документів, які збираються підписувати Путін і Лукашенко, в тому числі і тих, які вже погоджені, невідомо. Повідомлялося, що йдеться про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що може йтися про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що йдеться про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами. На прес-конференції 19 грудня Путін сказав, що Росія не готова дотувати економіку Білорусі в повному обсязі, а умовою пільгової ціни на газ повинно бути створення наднаціональних органів у сфері економіки.