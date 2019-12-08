У Мінську другий день триває протест проти «поглиблення інтеграції» Білорусі та Росії

У столиці Білорусі Мінську 8 грудня відбувається акція протесту проти «поглиблення інтеграції» Білорусі та Росії. Наразі в акції під гаслом «Ні аншлюсу» бере участь кількасот людей. Білоруська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

7 грудня близько тисячі людей долучилися до аналогічної акції. Спочатку вони сформували живий ланцюг на проспекті Незалежності, а тоді попрямували ходою від Жовтневої площі до площі Свободи, скандуючи «Жыве Беларусь!»

Близько полудня за місцевим часом (це 11 за Києвом) на Жовтневій площі трапилася сутичка між протестувальниками і силовиками, які намагалися заблокувати ходу і не пустити активістів до сходів Палацу республіки. Як заявили в поліції, акція – несанкціонована.

7 грудня в Сочі відбулася зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним. ЗМІ писали, що в результаті зустрічі може бути підписана програма інтеграції між двома країнами.

Зустріч у Сочі тривала близько п’яти годин, повідомляють білоруські та російські ЗМІ. Переговори після спільного обіду відбулися в закритому режимі. Потім Лукашенко поїхав без спілкування з журналістами. Близький до його пресслужби Телеграм-канал «Пул первого» повідомив, що після зустрічі політики обмінялися подарунками.

У кінці 2018 року російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв заявив про готовність Росії проводити єдину політику у сфері податків і ціноутворення з Білоруссю в рамках угоди про союзну державу від 1999 року. Документ передбачав створення спільної валюти, судів і митниці. Лукашенко тоді назвав висловлювання російського прем’єра «порожнім шантажем».

Критики білоруського президента вважають, що нові угоди про інтеграцію з Росією загрожують незалежності країни.