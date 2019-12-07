«Belarus is not Russia»: у Києві мітингували біля посольства Білорусі 

У Києві завершилась акція «Belarus is not Russia» на підтримку білоруського народу проти інтеграції з Росією, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Кілька десятків активістів з білоруськими прапорами зібралися на майдані Незалежності. Звідти вони пройшли маршем до посольства Білорусі.

Під посольством учасники акції спалили російський прапор та спільне фото Путіна і Лукашенка.

Акції проти «поглиблення інтеграції» Білорусі з Росією також проходять сьогодні в Мінську. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, у них беруть участь близько тисячі людей.

7 грудня в Сочі відбулася зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, на якій, як припускали ЗМІ, могли бути досягнуті домовленості про програму інтеграції між двома країнами.

У кінці 2018 року російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв заявив про готовність Росії проводити єдину політику у сфері податків і ціноутворення з Білоруссю в рамках угоди про союзну державу від 1999 року. Документ передбачав створення спільної валюти, судів і митниці. Лукашенко тоді назвав висловлювання російського прем’єра «порожнім шантажем».

Критики білоруського президента вважають, що нові угоди про інтеграцію з Росією загрожують незалежності країни.