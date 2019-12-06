Аншлюс чи остаточне розлучення. Яким буде фінал союзу Білорусі і Росії?

6 грудня у Сочі збираються прем’єр-міністри Росії та Білорусі Дмитро Медведєв і Сергій Румас. Вони мають обговорювати економічний блок проблем, які накопичилися у нерівного білорусько-російського союзу. Формально це буде називатися обговоренням «дорожніх мап» укріплення двосторонньої інтеграції. 7 грудня там же у Сочі вони мають доповісти про підсумки своєї зустрічі президентам Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку.

У 20ту річницю створення білорусько-російської Союзної держави вони хочуть підписати ці дорожні мапи щодо уніфікації регулювання різних галузей економіки, в тому числі щодо акцизів, податків, фінансово-кредитної сфери, туризму, – взагалі 31 таку мапу. Станом на 5 грудня було узгоджено 16 мап, і праця експертів триває далі, навіть по ночах, як кажуть обізнані спостерігачі.

Медвєдєв: Не бійтеся втрати суверенітету

Мета Білорусі у цьому інтеграційному процесі – зберегти свої економічні преференції, мета Росії – ще більше наблизити Білорусь до себе, щоб врешті проковтнути.

5 грудня за день до переговорів російський прем’єр Дмитро Медведєв сказав з цього приводу в інтерв’ю російським ЗМІ, що будь-яка інтеграція скорочує суверенітет, але цього не потрібно боятися.

Ми повинні бачити світло в кінці тунелю, куди ми з цієї інтеграцією йдемо

«Тут просто треба прийняти мужні рішення, які дозволять закласти міцний фундамент під економічний розвиток, під соціальний розвиток наших країн на довгі роки вперед. Ми повинні бачити світло в кінці тунелю, куди ми з цієї інтеграцією йдемо. Нам весь час кажуть: ось, хлопці, ми суверенітетом не збираємося поступатися. Так і не треба нічим поступатися, з одного боку. З іншого боку, будь-яка інтеграція, нагадаю просту юридичну істину, це зменшення суверенітету».

Лукашенко: «Я не пацан»

Олександр Лукашенко 5 грудня заочно на це відповів у Мінську, зустрічаюся з представниками старого та новообраного парламенту:

Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії. Я не пацан, який відпрацював 3-4-5 років президентом

«Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії. Я не пацан, який відпрацював 3-4-5 років президентом. Мені вистачило ось так! І я не хочу перекреслити все, що я зробив разом з вами, народом: створив незалежну суверенну державу, щоб її зараз вкласти в якийсь ящик з хрестом нагорі і кудись викинути або передати. Цього при мені не буде ніколи».

Ще у 2006 році президент Путін запропонував Лукашенкові приєднати Білорусь шістьма областями. Лукашенко образився і уник такої перспективи. Росія пішла розвивати інші свої пострадянські інтеграційні проекти – Митний союз, ЄврАзЕС, розв’язала війни проти Грузії та України. Тоді кремлівський команді було не до Білорусі, яка далі користувалася російськими пільгами.

Але після анексії Криму і війни на Донбасі пострадянська інтеграція зупинилася – усі сусіди злякалися нового обличчя Кремля, навіть колишні сателіти Росії, Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизстан. А Білорусь ще захотіла при цьому бути миротворцем в російсько-український війні, що не менше дратувало Кремль. При цьому економіка Росії постраждала від західних санкцій та падіння цін на енергоносії.

Росія передумала далі утримувати Білорусь, до того ж у Путіна виникла проблема, як йому переобиратися у 2024 році, п’ятий строк він формально не може бути президентом Росії, а ось президентом Білорусько-російської держави – міг би.

Ультиматум Медведєва 2018 року

У грудні 2018 року на зустрічі з білоруськім прем’єром Сергієм Румасом той же прем’єр Росії Дмитро Медведєв виступив з ультиматумом на адресу офіційного Мінська: піти на реальне будівництво Союзної держави, включаючи створення єдиного емісійного центру (відмову Білорусі від своєї валюти на користь російського рубля), єдиної митної служби, суду, Рахункової палати, єдиної податкової політики, ціноутворення.

У такому випадку Росія «вирішить питання» фінансової підтримки Мінська, в тому число дешевими енергоносіями. Тобто фактично йшлося про виконання підписаної 1999 року союзної угоди, яка також передбачає створення єдиного парламенту Союзної держави, а потім і вибори «єдиного» президента.

Таким чином Білорусь знову захотіли опустити до рівня внутрішньої колонії, на зразок Чечні або Татарстану.

Лукашенко тоді дуже образився: «Шантажувати нас, намагатися нахиляти, ставати коліном на груди марно. Якщо нас хочуть поділити на області і запхнути в Росію – цього не буде ніколи», – так сказав незмінний білоруський президент російський журналістам у грудні 2018 року.

Таким чином від політичної інтеграції Лукашенко відмовився, але погодився на економічну. До переговорів залучили віце-прем’єрів, міністрів та експертів з двох сторін і переговори ці тривають дуже непрозоро, ніхто реально не знає, що там коїться, за винятком керівництва двох держав.

Білоруське суспільство виступає за незалежність

Усе це викликає хвилювання в Білорусі, що її таким чином штовхають до аншлюсу. З протестами виступили опозиційні партії, блогери, громадянське суспільство взагалі, на 6-8 грудня готуються акції протесту.

Виконавчий комітет Форуму громадянського суспільства «Східного партнерства» закликав владу Росії і Білорусі забезпечити прозорість і інклюзивність процесу цих переговорів.

«Звертаємо увагу, що актуальний процес поглиблення інтеграції з Росією має ознаки примусу Білорусі до відмови від суверенітету і спирається на інструменти економічного шантажу з боку Росії», – йдеться в заяві комітету, опублікованій 4 грудня.

Інститут соціології Академії наук Білорусі оприлюднив останні результати опитувань, згідно з якими 49,9 відсотка білорусів виступають за збереження незалежності Білорусі у відносинах з Росією на основі міжнародного права, 36 відсотків – за партнерські відносини з Росією на основі рівноправного союзу, і лише 7,8 відсотка погоджуються на входження Білорусі у склад Росії – приблизно стільки в Білорусі живе етнічних росіян.

Що штовхає Білорусь до гри у інтеграцію?

Росія наразі фактично викручує Лукашенкові руки, примушуючи «здати» суверенітет країни в найскладніший для побудованої ним економічної моделі момент. Скрутну ситуацію, слід сказати, спровокувала сама Росія.

Довгий час Росія була своєрідним донором економіки Білорусі. Білорусь отримувала нафту за внутрішніми російськими цінами, газ – дешевше, ніж інші іноземні покупці, білоруські товари мали безмитний доступ на російський ринок. Така система дозволяла режимові Лукашенка відмінно виживати, та ще й потішатися над прогнозами лібералів, які передбачали крах цієї соціалістично-диктаторської моделі. Неринкова модель економіки Білорусі демонструвала зростання на 6-7% на рік, поки в самій Росії не почалися економічні проблеми.

На нафтопереробному заводі у білоруському місті Мозирі з російської сировини виробляють пальне, яке продають за кордон. Туди ж у 2019 році нафтопроводом з Росії надійшла брудна нафта, яка зіпсувала обладнання.

Головним ударом по білоруському бюджету виявився російський «податковий маневр», від якого Білорусь позбулася вивізного мита на продукцію, вироблену на своїх НПЗ з російської нафти, яка в подальшому експортується на Захід. Росія поступово замінює вивізні мита податком на видобуток корисних копалин, який залишається в бюджет Росії, а ціну на нафту для Білорусі збільшує.

В результаті, бюджет Білорусі позбавляється значних сум. Міністерство фінансів Білорусі повідомило, що в січні-вересні 2019 року в бюджет надійшло 450 мільйонів доларів мита від експорту нафтопродуктів, що на 33% менше, ніж за той же період минулого року. У наступному році, за підрахунками Мінфіну, втрати бюджету від «податкового маневру» складуть 240 мільйонів доларів.

Продукцію білоруських сільгосппідприємств почали методично витісняти з ринку Росії, використовуючи заборони «Россільгоспнагляду». Білоруська промислова продукція програє тендери російської, тому що там встановили преференційний режим для національного виробника. В результаті – експорт білоруської продукції в Росію знижується.

Лукашенко: «На хр@на такий союз?»

У разі, якщо Білорусь не отримає від Росії серйозної економічних преференцій, не подолає складнощі з доступом на ринки і високим зовнішнім боргом, який складає 16,6 мільярда доларів США, і в основному – Росії (це 46,2% ВВП Білорусі), пік виплат по якому доводиться на найближчі роки, сенсу для Білорусі та особисто Лукашенка в такий інтеграції немає. Що він відверто сказав 17 листопада:

Нам кожен рік підсовують нові умови, в результаті яких ми в економіці втрачаємо і втрачаємо. Вибачте, на хр@на кому потрібен такий союз

«Нам кожен рік підсовують нові умови, в результаті яких ми в економіці втрачаємо і втрачаємо. Вибачте, на хр@на кому потрібен такий союз. Жоден документ мною не буде підписано, якщо він буде суперечити Конституції і фундаментальним принципам життя нашого суспільства».

5 грудня Лукашенко визнав, що під час переговорів з Росією і погодженням дорожніх мап «Союзної держави» досі не вирішено ряд принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.

«Навіть елементарне запитання не вирішено по брудній нафти. Але ж ми провалили ВВП в основному через нафтові проблеми… Буде дуже нелегко. І не тому, що ми неправильно вибрали модель, і не тому, що ми не на тій мові розмовляємо. Тому, що Білорусь стала, як в народі кажуть, «кісткою в горлі» комусь… Боротьба провідних геополітичних сил за сфери впливу, жорстоке лобіювання країнами своєї економічної вигоди, торгові війни і бар'єри – реальність, яка об'єктивна ускладнює нам життя. Єдина умова взаємодії з іноземними партнерами – це те, що Білорусь є суверенною і незалежною державою», – підсумував Лукашенко свій виступ перед новообраними депутатами парламенту Білорусі.

У Мінську запитують, що він скаже на цю тему президенту Росії 7 грудня у Сочі?