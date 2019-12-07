У Мінську порвали портрети Путіна – опозиція протестує проти планів «поглиблення» інтеграції Білорусі з Росією

Поки Олександр Лукашенко у Сочі зустрічається з Володимиром Путіним, у центрі Мінська проходять акції на підтримку незалежності Білорусі під гаслом «Ні російський окупації!». На несанкціонований протест на Жовтневий майдан Мінська вийшли близько 1000 осіб, переважно молодь. Мінська мліція не завадила мітингу та демонстрації, хоч звичайно зупиняє навіть несанкціоновані одиночні пікети.

7 грудня 2019 року президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрічаються в Сочі, щоб підписати пакет документів про подальшу інтеграцію Білорусі і Росії. Документи стосуються економічних питань, прем’єр Білорусі Сяргей Румас 6 грудня заявив, що про формування жодних політичних наднаціональних органів Білорусі та Росії не йдеться.

Що конкретно в цих документах може бути записано, досі не повідомляється. Це викликало обурення опозиції та пересічних білорусів, яка вважає, що за економічні преференції Кремля Лукашенко готовий поступитися суверенітетом.

У соціальних мережах опозиційні політики та блогери закликали людей встати живим ланцюгом в центрі міста на проспекті Незалежності, а потім прийти на мітинг на Жовтневому майдані. На ці заклики близько тисячі людей вийшли з гаслами проти інтеграції з Росією та національними біло-червоно-білими прапорами і прапорами ЄС.

Більшість учасників становила молодь, яка не входить в опозиційні партії. Спочатку люди встали живим ланцюгом на проспекті Незалежності, а потім відбулися мітинг і хода.

Учасники тримали плакати «Це не інтеграція – це Окупація», «Не пускайте в будинок звіра», «Президент здає країну», «Москалі, ідіть додому».

У Мінську лунало: «Путін – геть!»

Активні учасники мітингу в Мінську публічно порвали портрети президента Росії Володимира Путіна, а в колоні лунало українською мовою: «Путін – геть!»

Поет Володимир Некляєв, кандидат в президенти від опозиції на виборах 2010 року, заявив на мітингу:

«Не можна торгувати країною. Можна підписувати міжнародні Союз, можна підписувати що завгодно, але з відома народу. Щоб народ знав, що відбувається, найбільший злочин – в таємниці щось робити, підписувати якийсь пакти Молотова-Ріббентропа, щоб знову покриті кров'ю нашу землю. Якби не було цих секретних протоколів, у нас би не було причини збиратися і вимагати не торгувати країною! Але ця влада так робила з самого початку і робить до сьогоднішнього дня.

Ми не васальна країна, і ніколи не підемо на службу кому-небудь. Я був недавно в Москві і розмовляв з росіянами, які переконували мене, яке щастя буде мені влитися в російську культуру. А я їм сказав, давайте поміняємо знаки. Це не ви нас приєднуєте, а ми – вас. Так що б ви робили, напевно, стояли б на смерть за Росію-матір. Так ми будемо стояти на смерть за Білорусь».

Нікого з учасників мітингу і маніфестації не затримано, хоча є багато міліції, яка повідомляє, що акція не санкціонована.

Напередодні зустрічі Лукашенка і Путіна Академія наук Білорусі опублікувала результати опитування, відповідно до якого 49,9% білорусів хотіли б жити в незалежній державі, де відносини з Росією регулюються міжнародними договорами, 36% – за налагодження рівноправних союзницькі відносини, 7,7% вважає, що Білорусь повинна увійти до складу Росії.